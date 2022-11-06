Кроме того, удалось уничтожить 250 снарядов РСЗО «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

ВС РФ ударом по украинскому складу вооружения уничтожили 120 реактивных снарядов HIMARS в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики...уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS», - сказал он.

Кроме того, удалось уничтожить 250 снарядов РСЗО «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции удалось уничтожить 331 самолет, 169 вертолетов, 2 452 беспилотника, 386 ЗРК, 6 398 танков и других боевых бронемашин, 883 боевые машины РСЗО, 3 560 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 086 единиц военной автоспецтехники.

Ранее МО России показало видео боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-35С ВКС России в зоне проведения спецоперации по защите народных республик Донбасса.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.