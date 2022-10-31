В ночь на 31 октября в столице может выпасть до трех сантиметров снега.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В воскресенье, 30 октября, в Москве выпал первый снег. На кадрах видно обильное выпадение осадков. Однако в связи с плюсовой температурой снег быстро тает. Всего, как сообщают синоптики, в ночь на 31 октября в столице может выпасть до трех сантиметров снега.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Москвичам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Также автовладельцам, которые не успели «переобуться» на зимнюю резину, посоветовали не выезжать на дороги.

Напомним, из-за непогоды в аэропортах Москвы задержали или отменили около 60 рейсов. В аэропорте Внуково 15 рейсов задержали и два отменили, в Домодедово 30 рейсов задержали, а в Шереметьево пять рейсов задержали и шесть отменили.

Также накануне стало известно, что снег с дождем и шквалистым ветром вмешался в график работы парка имени Горького в Москве. В разгар выходного дня администрация парка сообщила о вынужденном закрытии территории для прогулок. По данным МЧС, вчера столица оказалась в эпицентре непогоды с первым снегом и усилением ветра до 20 метров в секунду.