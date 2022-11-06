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ВКС России уничтожили до 100 националистов и иностранных наемников в районе Красного Лимана

13:55 06.11.2022
Высокоточным ударом уничтожено также десять боевых бронированных машин.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Воздушно-космические силы России высокоточным ударом уничтожили до 100 националистов и иностранных наемников в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наемников», — сказал он.

По словам Конашенкова, среди ликвидированных присутствовали около 40 наемников из США, Великобритании и Польши. Помимо того, уничтожено десять боевых бронированных машин.

Представитель Минобороны отметил, что на Красно-Лиманском направлении противник предпринял безуспешную попытку атаки двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка в ДНР.

«В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей», — рассказал Конашенков.

На брифинге он также сообщил, что ударом по украинскому складу в ДНР российские Вооруженные силы уничтожили 120 реактивных снарядов для РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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