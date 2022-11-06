Войдет в историю: Овечкин забил шайбу в NHL и сорвал овации болельщиков

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Россиянин Александр Овечкин установил новые рекорд по количеству забитых за один клуб шайб в Национальной хоккейной лиге (NHL) США. В матче на выезде против Arizona Coyotes нападающий Washington Capitals забил 787-ю шайбу.

Овечкин побил рекорд канадца Горди Хоу, забившего 786 шайб за Detroit Red Wings. Болельщики на трибунах отметили рекорд громкими овациями. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу «аризонских койотов».

Ранее Овечкин стал вторым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги (NHL) США, достигшим отметки в 400 забитых голов на выезде. «Юбилейную» шайбу спортсмен отправил в ворота в матче Washington Capitals против местной команды Detroit Red Wings.