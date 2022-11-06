Вместо танцпола - пепелище: кадры изнутри сгоревшего кафе в Костроме

Сейчас на месте, где люди еще несколько дней назад до трагедии веселились и танцевали, осталось только пепелище.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» показал, как выглядит кафе «Полигон» в Костроме после крупного пожара, который произошел в ночь на минувшую субботу. По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек.

Сейчас на месте, где люди еще несколько дней назад до трагедии веселились и танцевали, осталось только пепелище. По злой иронии почти не пострадали только турникеты около главного входа в клуб, через которые люди не могли выйти на улицу. Также практически уцелела барная стойка.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц из-за запертых запасных выходов. По данным следствия, контрольные мероприятия в здании кафе не проводились долгое время и даже не планировались.