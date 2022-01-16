СМИ: двое детей погибли при взрыве в Кабуле
Ранения также получили четверо участников движения «Талибан»*
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Взрыв произошел в афганской столице Кабуле, погиб ребенок. Об этом сообщает агентство Aamaj News.
По данным издания, ранения также получили четверо участников движения «Талибан»*. Очевидец РИА Новости сообщает о двух погибших детях.
Как сообщил представитель «Талибана»* в полицейском управлении Кабула, на дороге взорвалась бомба, целью атаки был автомобиль с талибами.
Ранее в Кабуле взорвался автомобиль, погибли все, кто находился в нем.
*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ.