В стране и мире СМИ: двое детей погибли при взрыве в Кабуле Анна Касаткина Ранения также получили четверо участников движения «Талибан»* © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Взрыв произошел в афганской столице Кабуле, погиб ребенок. Об этом сообщает агентство Aamaj News. По данным издания, ранения также получили четверо участников движения «Талибан»*. Очевидец РИА Новости сообщает о двух погибших детях. Как сообщил представитель «Талибана»* в полицейском управлении Кабула, на дороге взорвалась бомба, целью атаки был автомобиль с талибами. Ранее в Кабуле взорвался автомобиль, погибли все, кто находился в нем. *«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика