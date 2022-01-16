Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Девятнадцать самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Чкаловский

11:35 16.01.2022
Сегодня на аэродроме будет организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Девятнадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России, включая восемнадцать Ил-76 и один Ан-124 «Руслан», с российскими миротворцами прибыли из Алма-Аты на аэродром Чкаловский в Московской области.

«Также сегодня на аэродроме будет организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ. По окончании торжественного митинга, личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации», - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что ранее подразделения российских десантников осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации из Алма-Аты на аэродромы «Иваново-Северный» и «Чкаловский», после чего вернулись домой.

Ранее Казахстан на самолетах ВТА ВКС России покинули миротворческие контингенты Белоруссии, Армении и Таджикистана. Миротворцы из Киргизии, с которой Казахстан имеет общую границу, вернулись в места постоянной дислокации, совершив марш на своей технике.

В четверг, 13 января, главы оборонных ведомств Организации Договора о коллективной безопасности во время внеочередного заседания подписали документ о возвращении миротворцев из Казахстана. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января этого года.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:05 Армия
Видео
Двадцатый самолет с российскими миротворцами вылетел с аэродрома Алма-Аты
11:28 Спорт
Джокович прокомментировал решение о его депортации из Австралии
09:35 В стране и мире
В Германии спрогнозировали сроки запуска «Северного потока-2»
08:16 В стране и мире
Песков напомнил о «мире фейков и лжи» в ответ на обвинения России
08:11 В стране и мире
Россиянам дали советы по защите аккаунта на «Госуслугах» от мошенников
Популярное
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.