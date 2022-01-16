Девятнадцать самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Чкаловский

Девятнадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России, включая восемнадцать Ил-76 и один Ан-124 «Руслан», с российскими миротворцами прибыли из Алма-Аты на аэродром Чкаловский в Московской области.

«Также сегодня на аэродроме будет организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ. По окончании торжественного митинга, личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации», - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что ранее подразделения российских десантников осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации из Алма-Аты на аэродромы «Иваново-Северный» и «Чкаловский», после чего вернулись домой.

Ранее Казахстан на самолетах ВТА ВКС России покинули миротворческие контингенты Белоруссии, Армении и Таджикистана. Миротворцы из Киргизии, с которой Казахстан имеет общую границу, вернулись в места постоянной дислокации, совершив марш на своей технике.

В четверг, 13 января, главы оборонных ведомств Организации Договора о коллективной безопасности во время внеочередного заседания подписали документ о возвращении миротворцев из Казахстана. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января этого года.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов