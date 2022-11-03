Армия Подготовиться к боям: ветераны передают опыт мобилизованным артиллеристам на полигоне СФ Мобилизованные военнослужащие всесторонне изучают местность с помощью воздушной разведки. Вскрыв цели, они выполняют задачи - подавляют и уничтожают огневые средства и живую силу условного противника. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России публикует кадры подготовки артиллеристов на полигоне Северного флота. Опытные ветераны спецоперации передают свои умения мобилизованным бойцам. «На практических занятиях с военнослужащими отрабатываются элементы развертывания в боевой порядок самоходных артиллерийских установок "Акация" и реактивных систем залпового огня "Град", занятия ими огневых позиций и совершенствования навыков по ведению огня», - говорится в сообщении. Мобилизованные военнослужащие всесторонне изучают местность с помощью воздушной разведки. Вскрыв цели, они выполняют задачи - подавляют и уничтожают огневые средства и живую силу условного противника. Особое внимание уделяется изучению опыта, полученного в ходе специальной военной операции. В МО РФ подчеркнули, что мобилизованные артиллеристы обязательно отрабатывают смену боевых позиций после выполнения огневой задачи. Прежде чем приступить к практическим занятиям на полигоне, бойцы прошли теоретические занятия, этапы одиночной подготовки и боевое слаживание расчетов. Ранее «Звезда» показала с коптера работу российской артиллерии на Авдеевском направлении. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика