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Украина получила от Италии тяжелую артиллерию, САУ и ракетные комплексы

Анна Касаткина
12:48 06.11.2022
Сейчас Киеву особенно нужны системы противовоздушной обороны, заявил вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Украина получила от Италии тяжелую артиллерию, САУ и ракетные комплексы
© Фото: Pavel Nemecek, CTK, GlobalLookPress
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Италия передала Украине различные типы вооружений, включая тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Из Италии мы уже получили тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра», — сказала она в интервью газете Corriere della Sera.

Верещук добавила, что сейчас Украине особенно нужны системы противовоздушной обороны.

Министр также отметила, что глава итальянского Минобороны Гвидо Кросетто может вскоре принять решение обнародовать засекреченные списки вооружений, передает ТАСС.

В начале недели газета Il Messaggero сообщала, что Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Украине. Как рассказали собеседники издания, вопрос было поставлен на паузу из-за необходимости подробно рассмотреть запросы Киева и согласовать поставки с НАТО.

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