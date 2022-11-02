Il Messaggero: Италия заморозила шестой пакет военной помощи Украине

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Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве.

Как рассказали собеседники издания, вопрос поставлен на паузу, так как сначала нужно подробно рассмотреть запросы Украины и согласовать поставки с НАТО.

«Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы можем поставить», - сказали в правительстве.

Уточняется, что в ближайшие дни в Рим должен прибыть генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой Минобороны Гуидо Крозетто, как ожидается, станут ключевыми в рамках обсуждения нового пакета военной помощи. При этом, пишет издание, Италия еще не довела до конца четвертый и пятый пакеты поддержки.

Газета добавляет, что на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил у своего итальянского коллеги Антонио Таяни установки ПВО SAMP-T. В Минобороны Италии в ответ дали понять, что у них в распоряжении находится крайне мало этих зенитно-ракетных систем. В результате, уточняет издание, на Украину могут отправить другие системы ПВО.

Ранее в Италии анонсировали книгу лидера правящей партии «Вперед, Италия», бывшего премьера страны Сильвио Берлускони, в которой он выразил свое мнение о событиях на Украине. В частности, политик считает, что западная военная помощь мешает Киеву сесть за стол переговоров.