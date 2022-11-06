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Украинский пленный: Киев скрывает данные о погибших, чтобы не платить компенсации

Анна Касаткина
12:06 06.11.2022
За гибель на передовой государство должно выплачивать 15 миллионов гривен, однако в случае с рядовым такое вряд ли возможно, отметил пленный.
Украинский пленный: Киев скрывает данные о погибших, чтобы не платить компенсации
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
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Украинское командование скрывает данные о погибших солдатах для того, чтобы не пришлось выплачивать компенсации их семьям. Об этом заявил журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады Александр Барлян, который сейчас находится в плену в Луганской Народной Республике.

По словам Барляна, его самого бригада подала как минимум как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсации родственникам.

«Даже если ты официально похоронен, как положено, не всегда даже так можно получить денежную компенсацию. Потери большие, и денег на всех просто не хватит», — цитирует его РИА Новости.

Пленный отметил, что по закону за гибель на передовой государство должно выплачивать 15 миллионов гривен, однако это будет не рядовой, а капитан или майор, которого убили случайно, так как они «не бегают по полям с автоматам в болоте», а находятся в тылу. Максимум, на который может рассчитывать семья рядового — это «две зарплаты», отметил Барлян.

Ранее пленные боевики националистического батальона «Азов»*, которые удерживали в заложниках мирных жителей на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, подтвердили, что расстреливали гражданских и использовали их в качестве «живого щита».

* «Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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