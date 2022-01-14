Врач назвал симптом, который редко встречается у носителей «омикрона»

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с телеканалом «Москва 24» рассказал об отличительной черте омикрон-штамма коронавируса. По словам специалиста, носители этой новой мутации COVID-19 редко жалуются на болезненные ощущения в грудной клетке.

«Она была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. "Омикрон" тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», — заявил медик.

Кроме того, Болибок перечислил симптомы, которые наблюдаются у пациентов, инфицированных этой новой мутацией коронавирусной инфекции.

«Признаком "омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль», — сказал иммунолог.

В конце ноября прошлого года Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Южно-Африканской Республики, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Впоследствии заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Чумаков предположил , что омикрон-штамм коронавируса могли создать искусственно для прекращения пандемии коронавируса.