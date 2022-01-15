Белый дом отреагировал на захват заложников в синагоге в Техасе

В Белом доме пристально следят за развитием ситуации с захватом заложников в одной из синагог города Коллинвилл штата Техас.

«Белый дом отслеживает ситуацию с захватом заложников в синагоге в Техасе», - сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, на место прибыли сотрудники ФБР, спецназ и специальный переговорщик, который пытается наладить диалог с подозреваемым, который удерживает прихожан и раввина в помещении. На данный момент пострадавших от его действий нет. Ситуация развивается.