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Синоптик рассказал москвичам о «передышке» в атмосфере

Анна Назайкина
11:18 16.01.2022
По словам метеоролога, в городе будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал москвичам, какие метеорологические условия ожидаются в городе в воскресенье, 16 января. По словам специалиста, температура воздуха будет равна -1...-3 градусам, что на три-четыре градуса превышает климатическую норму.

«Сегодня у нас в атмосфере передышка, своеобразная ситуация будет определяться слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему вероятность осадков минимальная. Может выглянуть солнце...Облачно, с прояснениями, без существенных осадков», - сказал Тишковец.

Кроме того, по словам метеоролога, атмосферное давление будет постепенно расти и составит 742 мм.рт.ст, а к вечеру начнет падать. При этом, предупредил он, сегодня возможны слабые магнитные бури.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе со «Звездой» развенчал основные мифы, связанные с погодными условиями и недомоганиями человека, а также назвал настоящие причины плохого самочувствия зимой.

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