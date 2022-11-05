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«Пошел купаться - взрыв»: как в «Айдаре»* ликвидировали своих же бойцов

Павел Ремнев
Анна Назайкина
11:50 05.11.2022
Когда один из радикалов решил сдать украинским спецслужбам командира с позывным «Рубеж», его устранили.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Внутри украинского националистического батальона «Айдар»* существовала практика уничтожения неугодных боевиков. Об этом «Звезде» рассказал боец нацбата Денис Сероус с позывным «Аватар», который отбывает сейчас наказание в колонии строгого режима.

С его слов, ситуации происходили из-за дележки денег. В нацбате распределением занимались определенные командиры, которые зачастую брали себе слишком много, что возмущало других боевиков.

Когда один из радикалов решил сдать украинским спецслужбам командира с позывным «Рубеж», его устранили.

«Боец пошел купаться, спустя полчаса произошел взрыв. Сказали, застрелился. С понтом с девушкой поругался и пошел покончил жизнь самоубийством. Его ликвидировали...Он был еще с “майдана”. На “майдане” огромные деньги крутились. Человек знал много, его просто убрали с расход,  как ненужное мясо», - рассказал Сероус.

По словам боевика, за то время, что проходил службу в «Айдаре»*, он слышал о четырех «несчастных случаях» с другими боевиками.

Ранее заключенный объяснил, каким образом украинские националисты зарабатывали на блокпостах, а также назвал сумму, которую удавалось собрать за сутки.

Смотрите полную версию фильма «Зараженные нацизмом» на нашем сайте, а также в эфире телеканала «Звезда» 11 ноября в 18:50.

*«Айдар» - националистический батальон, против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела.

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