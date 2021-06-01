Названа замедляющая старение ягода

Клубника является одной из наиболее полезных ягод, она способно положительно воздействовать на давление, а также замедлять механизмы старения. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева. По ее словам, в клубнике содержится мало сахарозы и всего 40 калорий на 100 граммов продукта. Кроме того, данный продукт разрешен при сахарном диабете.

«Клубника – легкое мочегонное: она выводит из организма соли и косвенно способствует нормализации давления. Однако важно не переедать: за один раз можно съесть не более двух стаканов. Клубника полезна в свежем виде – в ягоде много витамина С, который является мощным антиоксидантом, то есть замедляет старение организма, важен для иммунитета и помогает усваиваться железу. Фолиевая кислота (или витамин В9), которая входит в состав клубники, благотворно влияет на нервную систему и способствует регенерации тканей», – сказала медик.

Специалист обратила внимание на то, что аскорбиновая кислота, которая содержится в этой ягоде, поддается разрушению при термической обработке, поэтому клубнику не следует замораживать - ее лучше употреблять в пищу свежей, в день покупки.

Ранее главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов в беседе со «Звездой» дал несколько советов по покупке ягод. Кроме того, специалист предупредил об опасности плодов, растущих близко к дороге.