Ученые обнаружили пугающее влияние COVID-19 на мозг

Коронавирусная инфекция может повреждать мозг пожилых людей в большей степени, чем болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета. О результатах их работы пишет Daily Mail.

Как уточняется, данное исследование потребовало два месяца, ученые вели работу с марта по май 2020 года в первые месяцы пандемии COVID-19. В исследовании принял участие 251 пожилой пациент - у них отсутствовали признаки снижения когнитивных функций или деменции до того, как они попали в больницу с коронавирусом.

«Наши результаты показывают, что у пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, и особенно у тех, у кого наблюдаются неврологические симптомы во время острой инфекции, уровни маркеров повреждения головного мозга могут быть такими же или выше, чем у людей с болезнью Альцгеймера», - рассказал автор исследования доктор Дженнифер Фронтера.

Ранее ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто выяснили, что коронавирусная инфекция может поражать нейроны головного мозга при попадании в организм через нос.