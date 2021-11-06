Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 «туман в голове»

Ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто установили, что COVID-19 может заражать нейроны головного мозга при попадании в организм через нос, передает NBC News.

Специалисты считают, что именно это является объяснением продолжительных неврологических симптомов у тех, кто перенес коронавирус: например, «туман в голове», проблемы с памятью и нарушения координации.

Поскольку нервные клетки необходимы для того, что организм функционировал нормально, иммунная система «не нападает» на них даже после инфицирования, в связи с чем затрудняется процесс лечения, а вирус в итоге перемещается в мозге.

«Я считаю, что это более опасный сценарий течения болезни», — предупредил профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Моррисон, который руководил исследованием.

По его словам, если SARS-CoV-2 «путешествует» в головном мозге, то он сможет достигнуть разных его областей, отвечающих за мышление, память, эмоции и настроение.



Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала о единственном способе, с помощью которого можно точно убедиться в наличии в организме COVID-19.