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Юрист объяснила, как из-за вклада в банке можно лишиться соцвыплат

Анна Касаткина
09:42 06.11.2022
При признании семьи или гражданина малоимущими учитываются банковские вклады и проценты к ним.
Юрист объяснила, как из-за вклада в банке можно лишиться соцвыплат
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Россияне, у которых есть крупные банковские вклады, могут лишиться социальных выплат и субсидий. Об этом агентству «Прайм» рассказала старший управляющий партнер юридической компании Полина Гусятникова.

Речь идет о пособиях на детей, субсидиях на оплату жилищно-коммунальных услуг, доплатах ветеранам труда и так далее.

Как объяснила Гусятникова, пособия назначаются людям, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, в расчете на одного члена семьи. Однако при признании семьи или гражданина малоимущими учитывается не только ежемесячная зарплата, но и имущество, банковские вклады и процент к ним.

«Чтобы сохранить статус малоимущего и не лишиться дополнительных выплат, величина банковского вклада не должна превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а ежегодные проценты — одного прожиточного минимума», — объяснила юрист.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который дополнительно защищает вкладчиков обанкротившихся банков.

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