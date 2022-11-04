Путин подписал закон о дополнительной защите вкладчиков

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Вкладчики обанкротившихся банков будут дополнительно защищены. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, агентство по страхованию вкладов (АСВ) при осуществлении функций ликвидатора обанкротившегося банка будет предоставлять в налоговую данные о суммах выплаченных процентов по вкладам (остатках на счетах). Но это не касается процентов, выплаченных по вкладам в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1%, и по счетам эскроу.

Согласно новому закону, датой получения процентного дохода будет считаться не дата лишения банка лицензии, а день фактической выплаты. Это избавит вкладчиков от обязательства уплаты налога на процентный доход до реального получения из конкурсной массы банка-банкрота соответствующей выплаты. Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования. Положения, касающиеся определения даты получения процентного дохода, будут применяться в отношении доходов, полученных начиная с налогового периода 2023 года.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует рассмотреть вопрос о возможном использовании активов Центрального банка РФ, которые были заморожены на счетах западных государств, для восстановления Украины.

Сообщается, что обсуждение этого вопроса в настоящий момент находится на начальном этапе. Экспертам по правовым вопросам поручено изучить возможные варианты реализации данной инициативы, авторами которой стали Соединенные Штаты, однако не уточняется, будет ли президент США Джо Байден принимать аналогичные меры по изъятию российских резервов, которые хранятся в долларах.