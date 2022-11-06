Все необходимое в полевых условиях: как работают подразделения МТО в зоне спецоперации

Тыловики, находясь под обстрелами украинских националистов, доставляют к линии соприкосновения все необходимое: боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы в полевых условиях подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Военнослужащие МТО ЗВО проводят обслуживание вооружения и военной техники, а также доукомплектовывают материальными средствами, снаряжением и обмундированием подразделения Вооруженных сил России. В местах отдыха российские военные могут поменять белье, постирать одежду и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе, заправить и обслужить технику, отдохнуть в комфортных условиях.

Тыловики, находясь под обстрелами украинских националистов, доставляют к линии соприкосновения все необходимое: боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду.

Тыловая служба является некой автономией. У военнослужащих этого подразделения есть свой пункт питания, оборудован холодный склад. Это позволяет выдавать военным ВС РФ фрукты, соки и сладости ежедневно, а также готовить еду из свежих продуктов. Кроме того, работает передвижной банный комплекс, с которым всегда перемещается мобильная прачечная, в ней имеется несколько стиральных машин, электричество от генератора, резервуар с водой.

В одном из новых районов дислокации российских подразделений специалисты материально-технического обеспечения развернули передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, пункты хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО.

Ранее Министерство обороны России рассказало о семье военнослужащих, которые выполняют специальные задачи в составе подразделения поезда материально-технического обеспечения (МТО) в зоне проведения специальной военной операции. Супруги Павел и Юлия выполняют свои задачи с первых дней проведения спецоперации. Павел занимается обслуживанием всех технических средств обеспечения работы состава, а также стиральных и гладильных машин. Его супруга занимает должность дежурного радиотелеграфиста, ее задачей является обеспечение связи начальника поезда с вышестоящим командованием.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.