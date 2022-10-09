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Муж - техник, жена - радиотелеграфист: как супруги остаются вместе на службе в СВО

06:05 09.10.2022
Желание супружеской пары выехать в зону спецоперации вместе и стремление качественно выполнять задачи на передовой не остались не замеченными, и в скором времени оба супруга будут отмечены госнаградами.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России рассказало о семье военнослужащих, которые выполняют специальные задачи в составе подразделения поезда материально-технического обеспечения (МТО) в зоне проведения специальной военной операции.

Супруги Павел и Юлия выполняют свои задачи с первых дней проведения спецоперации. Павел занимается обслуживанием всех технических средств обеспечения работы состава, а также стиральных и гладильных машин. Его супруга занимает должность дежурного радиотелеграфиста, ее задачей является обеспечение связи начальника поезда с вышестоящим командованием.

«Жена устала ждать из командировок и решила подписать контракт, теперь ездит со мной. Выполняем задачи по предназначению, она - по своей должности, я - по своей. Мне легче, чем остальным, ребятам, товарищам моим, потому что супруга рядом», - поделился Павел.

Как отмечает руководство, желание супружеской пары выехать в зону проведения СВО вместе и стремление качественно выполнять стоящие перед ними задачи на передовой не остались не замеченными, и в скором времени оба супруга будут отмечены государственными наградами.

«Получается, в этом году у нас уже 19 лет. Всегда вместе, собираемся, просыпаемся на службу, в часть, так у нас получается, что мы круглосуточно вместе с ним», - рассказала Юлия.

Ранее четверо резервистов из одной семьи объяснили, почему едут в зону спецоперации. Все члены семьи, как выяснилось, имеют востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт в современных локальных конфликтах.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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