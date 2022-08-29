Вышинский заявил, что Запад совершенно не интересует Украина как государство
Украинское государство как таковое совершенно не интересует западных спонсоров. Такое мнение выразил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.
Эксперт заметил, что «партнеры» Киева в первую очередь видят перед собой прилегающие к России земли - территорию, на которой им самим можно «пустить побеги». Причем процесс «прорастания» западного влияния, по словам Вышинского, происходил на его глазах.
«Я прекрасно помню, как в «возрождение национального самосознания» (как это описывалось в красивых терминах) вкладывались миллионы американских и европейских фондов», - заметил журналист в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на телеканале «Звезда».
Особенно усердствовал в этом деле американский финансист Джордж Сорос. Он, как указал специалист, работал очень усердно в СМИ. Причем СМИ должны были быть подчеркнуто украиноязычными.
«Поэтому их волнует территория и население, а не государство. Государство как таковое их не интересует, тем более, что они прекрасно видели, как это государство разваливается на глазах, начиная с 2014 года», - обозначил Вышинский.
Журналист заметил, что еще в 2015 году на Украине отменили ГАИ, что привело к резкому росту количества ДТП с человеческими жертвами. Примечательно при этом, что в 2017/2018 году количество погибших на украинских дорогах было больше, чем в зоне боевых действий.