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Вышинский заявил, что Запад совершенно не интересует Украина как государство

Алиса Краузе
23:54 29.08.2022
Кирилл Вышинский рассказал, как западные страны годами наблюдали за развалом Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинское государство как таковое совершенно не интересует западных спонсоров. Такое мнение выразил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.

Эксперт заметил, что «партнеры» Киева в первую очередь видят перед собой прилегающие к России земли - территорию, на которой им самим можно «пустить побеги». Причем процесс «прорастания» западного влияния, по словам Вышинского, происходил на его глазах.

«Я прекрасно помню, как в «возрождение национального самосознания» (как это описывалось в красивых терминах) вкладывались миллионы американских и европейских фондов», - заметил журналист в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на телеканале «Звезда».

Особенно усердствовал в этом деле американский финансист Джордж Сорос. Он, как указал специалист, работал очень усердно в СМИ. Причем СМИ должны были быть подчеркнуто украиноязычными.

«Поэтому их волнует территория и население, а не государство. Государство как таковое их не интересует, тем более, что они прекрасно видели, как это государство разваливается на глазах, начиная с 2014 года», - обозначил Вышинский.

Журналист заметил, что еще в 2015 году на Украине отменили ГАИ, что привело к резкому росту количества ДТП с человеческими жертвами. Примечательно при этом, что в 2017/2018 году количество погибших на украинских дорогах было больше, чем в зоне боевых действий.

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