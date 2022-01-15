В полиции раскрыли подробности гибели россиянки в ходе погромов в Казахстане

Россиянка, ставшая жертвой массовых беспорядков в Казахстане, погибла в ходе погромов в Жамбылской области от огнестрельного ранения. Об этом говорится в сообщении регионального департамента полиции.

«Погибшая М. Ким 1995 года рождения действительно была гражданкой РФ, на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство. Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять. Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности», – сообщили в департаменте.

Накануне, 14 января, сообщалось, что генеральное консульство России в Алма-Ате установило связь с семьей погибшей 26-летней женщины, а также направило обращение к руководству региона с просьбой взять ситуацию под контроль и оказать содействие ее родственникам. В настоящий момент по факту произошедшего ведется расследование.

Напомним, что массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, протестуя против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вскоре массовые беспорядки начались в Алма-Ате и других крупных городах. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения.

Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в республику сводный миротворческий отряд. Впоследствии глава государства заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в стране позволило нормализовать обстановку.