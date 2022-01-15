Врач рассказала о формирующихся после COVID «антителах-мусорщиках»

Уровень антител, очищающих организм от старых клеток, после инфицирования COVID-19 возрастает, а при инфекции число умирающих клеток увеличивается; при большом объеме поражения возможно формирование антител, которые будут агрессивны и в отношении живых клеток. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Антитела к клеткам разных органов и тканей человека, или аутоантитела, имеются у всех людей. Они необходимы для очистки организма от старых погибших клеток, поскольку идет постоянный процесс обновления. Такие аутоантитела называют иногда антителами-мусорщиками. При любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растет. Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенесших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем», - заявила она.

В то же время, Руженцова обратила внимание, что информации о клинических проявлениях, связанных с высоким уровнем аутоантител, в настоящий момент нет.

Ранее стало известно, что в Институте сердца в Лос-Анджелесе ученые провели исследование, в результате которого сделали вывод, что антитела, которые возникают у людей после перенесенного COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.