Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач рассказала о формирующихся после COVID «антителах-мусорщиках»

Анна Назайкина
09:23 15.01.2022
Антитела к клеткам разных органов и тканей человека, или аутоантитела, имеются у всех людей, рассказала медик.
Врач рассказала о формирующихся после COVID «антителах-мусорщиках»
© Фото: Artem Podrez, Pexels
Читайте нас на:

Уровень антител, очищающих организм от старых клеток, после инфицирования COVID-19 возрастает, а при инфекции число умирающих клеток увеличивается; при большом объеме поражения возможно формирование антител, которые будут агрессивны и в отношении живых клеток. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Антитела к клеткам разных органов и тканей человека, или аутоантитела, имеются у всех людей. Они необходимы для очистки организма от старых погибших клеток, поскольку идет постоянный процесс обновления. Такие аутоантитела называют иногда антителами-мусорщиками. При любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растет. Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенесших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем», - заявила она.

В то же время, Руженцова обратила внимание, что информации о клинических проявлениях, связанных с высоким уровнем аутоантител, в настоящий момент нет.

Ранее стало известно, что в Институте сердца в Лос-Анджелесе ученые провели исследование, в результате которого сделали вывод, что антитела, которые возникают у людей после перенесенного COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:23 В стране и мире
В посольстве назвали голословными обвинения США в подготовке РФ вторжения на Украину
07:51 В стране и мире
«Газпром» через суд потребовал от Польши пересмотра цен на газ
06:30 В стране и мире
Названо число задержанных участников незаконных акций в Алма-Ате
05:55 В стране и мире
Видео
Космонавт Артемьев показал заснеженный Сахалин из иллюминатора МКС
01:23 В стране и мире
США ждут, что арестованные в РФ хакеры из REvil предстанут перед судом
Популярное
Вдова Михаила Зеленского впервые раскрыла детали его смерти
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.