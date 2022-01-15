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В Северной Корее рассказали о запуске ракет с железнодорожных платформ

Анна Касаткина
09:00 15.01.2022
Полк железнодорожного базирования получил задание по огневой подготовке от Генштаба рано утром 14 января.
В Северной Корее рассказали о запуске ракет с железнодорожных платформ
© Фото: Defense Ministry Keystone Press Agency Globallookpress
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В Северной Корее заявили об успешных испытаниях двух тактических управляемых ракет в Японском море ракетным полком железнодорожного базирования. Сообщение об этом опубликовало в субботу, 15 января, Центральное информационное агентство КНДР (ЦТАК).

Учения были направлены на «проверку и оценку навыков» подразделения.
Как сообщает со ссылкой на ЦТАК южнокорейское агентство Younhap, полк получил задание по огневой подготовке от Генштаба рано утром 14 января, после чего быстро переместился на полигон и поразил цель в Японском море двумя тактическими управляемыми ракетами. Учения курировали командирующие Корейской народной армии и ведущие лица Академии оборонных наук.

Военные Южной Кореи, пишет агентство, зафиксировали, что ракеты КНДР пролетели около 430 километров на высоте 36 километров со скоростью 6 Маха. Они полагают, что снаряды относятся к типу баллистических ракет KN-23.

Запущенные в направлении Японского моря снаряды со стороны КНДР ранее заметили в Южной Корее. Отмечалась, что это уже третий запуск за немногим более недели.

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