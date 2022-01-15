Крылатые тяжеловозы: кадры погрузки техники российских миротворцев в самолеты ВТА

Узлы связи и полевые кухни ВДВ, подвижные командные пункты, разнообразная техника, включая новейшие бронемашины «Тигр» и «Тайфун» - все это и многое другое, а это тысячи тонн, необходимо погрузить на самолеты Минобороны. Для ВКС - это одна из самых масштабных операций по переброске войск.

Это уникальный опыт использования возможностей гражданского аэропорта в военных целях. Специалистам удалось разместить на взлетно-посадочных полосах воздушной гавани Алма-Аты одновременно 20 крылатых тяжеловесов. Военно-транспортные гиганты могут взлетать в любую минуту без помощи тягачей и долгого руления.

Такой подход позволил за три дня доставить и развернуть миротворческий контингент. И вот сейчас - организовать возвращение, чтобы в кратчайшие сроки освободить аэропорт для гражданской авиации.

Поднимается носовая часть «Руслана» - сегодня погрузка будет вестись через так называемый передний грузолюк. Ан-124 «Руслан» до сих пор остается непревзойденным по грузоподъемности и габаритам перевозимого груза самолет. Он способен поднять в воздух 120 тонн и даже больше. Это возможности почти трех Ил-76.

Задача успешно выполнена и в Казахстане сейчас спокойная обстановка. По словам самих миротворцев - это главный итог их миссии в республике.

«Мы очень рады, что наша миротворческая миссия закончилась без каких-то вооруженных столкновений и конфликтов с террористическими бандами, проникшими на территорию республики Казахстан», - заявил заместитель командира батальона по военно-политической работе 31-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Сергей Крылов.

По его словам, жители Казахстана отнеслись к миротворцам с радушием и благодарностью за то, что они прибыли в страну с такой важной миссией для оказания дружественной помощи.

Материал подготовили Константин Исаев и Андрей Работнов