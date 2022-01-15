Масштабная операция: как российские миротворцы возвращаются на родину из Казахстана

Сегодня из Казахстана домой 18 самолетов ВКС РФ доставят российских миротворцев. Курс - на Ивановскую и Московскую области, где дислоцируются десантные подразделения. В аэропорту Алма-Аты сейчас круглосуточно кипит работа. Идет погрузка техники и личного состава.

В аэропорту Алма-Аты один за другим взлетают самолеты военно-транспортной авиации. В среднем за день из города вылетает порядка 20 бортов. Всего в масштабной операции принимают участие более восьмидесяти самолетов, для возвращения миротворцев на родину потребуется около 110 рейсов. Нужно отметить, что основная нагрузка по транспортировке миротворцев легла на плечи российских экипажей ВТА.

Вчера Казахстан покинули миротворческие контингенты Белоруссии, Армении и Таджикистана. Миротворцы из Киргизии, с которой Казахстан имеет общую границу, вернулись в места постоянной дислокации, совершив марш на своей технике. Российские десантники, передавшие казахстанской стороне охраняемые ими объекты, поэтапно возвращаются домой.

Сегодня планируется завершить возвращение костромских десантников 331-го парашютно-десантного полка Ивановского соединения и часть сил и средств 38 бригады управления ВДВ. Продолжается работа по передаче под контроль казахским органам правопорядка госучреждений и социально значимых объектов, таких как электростанции, водоканал и больницы. В городе полностью восстановлена работа общественного транспорта, ситуация постепенно нормализуется.

Третий день как к нормальной работе вернулся алматинский аэропорт. В связи с этим работа по возвращению российских граждан самолетами военно-транспортной авиации на родину свернута. По данным генерального консульства, никто из россиян не испытывает сложностей с отлетом. Аэропорт Алма-Аты по-прежнему остается в зоне ответственности 31-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Ульяновские десантники продолжат обеспечивать безопасность воздушной гавани до полного вывода миротворческого контингента стран ОДКБ.

Материал подготовили Валентин Гвоздев и Андрей Работнов