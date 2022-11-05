Пять человек погибли и четверо пострадали при пожаре в кафе в Костроме

© Фото: mchs_kostroma44, Telegram

Пять человек погибли, еще четверо пострадали при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает ТАСС.

«В результате пожара пять человек погибли, четверо пострадали», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, сообщается об обрушении кровли здания на площади 3,5 тысяч квадратных метров.

Сигнал о пожаре в кафе на улице Никитской поступил спасателям в 2.37. На место выехали пожарные, из здания эвакуировали 250 человек. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей.

Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 50 человек и 20 единиц техники, сообщили в главке МЧС по Костромской области. В 4.23 пожар локализовали. На месте происшествия присутствует губернатор Костромской области Сергей Ситников. Причины пожара выясняются.