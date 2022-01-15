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СМИ: США планируют инициировать разбирательство по Украине в Совбезе ООН

Анна Назайкина
06:24 15.01.2022
Как утверждается, американские власти надеются таким образом привлечь внимание мировой общественности к украинской повестке.
СМИ: США планируют инициировать разбирательство по Украине в Совбезе ООН
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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В Вашингтоне рассматривают возможность вынесения ситуации на Украине на обсуждение в Совбез Организации Объединенных Наций в случае дальнейшего обострения, передает Foreign Policy, ссылаясь на источники среди должностных лиц в Соединенных Штатах.

В материале утверждается, что несмотря на то, что США ограничены в полномочиях, чтобы противостоять РФ, обладающей правом вето в Совбезе, американские власти надеются таким образом привлечь внимание мировой общественности к украинской повестке.

По информации источников, дискуссия вокруг ситуации на Украине покажет, «насколько Россия изолирована в Совбезе ООН и на мировой арене».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, Россия даст адекватный ответ Украине на любые вероятные провокации в Донбассе. Глава российского внешнеполитического ведомства также отмечал, что Москва продолжит прикладывать все необходимые усилия для решения конфликта на востоке Украине дипломатическим путем.

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