СМИ: США планируют инициировать разбирательство по Украине в Совбезе ООН

В Вашингтоне рассматривают возможность вынесения ситуации на Украине на обсуждение в Совбез Организации Объединенных Наций в случае дальнейшего обострения, передает Foreign Policy, ссылаясь на источники среди должностных лиц в Соединенных Штатах.

В материале утверждается, что несмотря на то, что США ограничены в полномочиях, чтобы противостоять РФ, обладающей правом вето в Совбезе, американские власти надеются таким образом привлечь внимание мировой общественности к украинской повестке.

По информации источников, дискуссия вокруг ситуации на Украине покажет, «насколько Россия изолирована в Совбезе ООН и на мировой арене».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, Россия даст адекватный ответ Украине на любые вероятные провокации в Донбассе. Глава российского внешнеполитического ведомства также отмечал, что Москва продолжит прикладывать все необходимые усилия для решения конфликта на востоке Украине дипломатическим путем.