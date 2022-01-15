Блинкен заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс готовы к дальнейшему диалогу с Москвой. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter.

«Был рад поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета НАТО-Россия на этой неделе. США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией», - заявил он.

Консультации Москвы и Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности прошли в Женеве в понедельник, 10 января. Затем в среду, 12 января, состоялось первое за два с половиной года заседание Совета Россия-НАТО. Оно прошло в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. В четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, что в конце прошлого года Москва передала США и НАТО проекты соглашений о предоставлении гарантий безопасности. В частности, Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.