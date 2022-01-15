«Газпром» через суд потребовал от Польши пересмотра цен на газ

«Газпром» обратился в суд с иском к польской нефтегазовой компании PGNiG после неудачных переговоров о пересмотре контракта на поставку газа. Об этом сообщается на сайте иностранной компании в пятницу, 14 января.

В сообщении уточняется, что PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в арбитражный суд Стокгольма. Российская компания требует изменить ценовые условия на газ, поставляемый по ямальскому контракту.

В PGNiG требования «Газпрома» назвали «безосновательными» и заявили, что готовы доказать свою позицию в суде.

В «Газпром экспорт» РИА Новости подтвердили, что обратились международный арбитраж для ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с PGNiG от 1996 года.

Соглашение о поставках между двумя компаниями истекает в 2022 году. О том, что цены на газ по ямальскому контракту должны быть увеличены, в «Газпроме» заявляли еще в 2020 году. В PGNiG, в свою очередь, утверждают, что, согласно современным условиям рынка, стоимость поставляемого газа необходимо уменьшить.