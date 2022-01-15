Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Газпром» через суд потребовал от Польши пересмотра цен на газ

Анна Касаткина
07:51 15.01.2022
В польской компании PGNiG требования «Газпрома» считают «безосновательными».
«Газпром» через суд потребовал от Польши пересмотра цен на газ
© Фото: Иван Руднев, РИА Новости
Читайте нас на:

«Газпром» обратился в суд с иском к польской нефтегазовой компании PGNiG после неудачных переговоров о пересмотре контракта на поставку газа. Об этом сообщается на сайте иностранной компании в пятницу, 14 января.

В сообщении уточняется, что PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в арбитражный суд Стокгольма. Российская компания требует изменить ценовые условия на газ, поставляемый по ямальскому контракту.

В PGNiG требования «Газпрома» назвали «безосновательными» и заявили, что готовы доказать свою позицию в суде.

В «Газпром экспорт» РИА Новости подтвердили, что обратились международный арбитраж для ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с PGNiG от 1996 года.

Соглашение о поставках между двумя компаниями истекает в 2022 году. О том, что цены на газ по ямальскому контракту должны быть увеличены, в «Газпроме» заявляли еще в 2020 году. В PGNiG, в свою очередь, утверждают, что, согласно современным условиям рынка, стоимость поставляемого газа необходимо уменьшить.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:51 В стране и мире
«Газпром» через суд потребовал от Польши пересмотра цен на газ
06:30 В стране и мире
Названо число задержанных участников незаконных акций в Алма-Ате
05:55 В стране и мире
Видео
Космонавт Артемьев показал заснеженный Сахалин из иллюминатора МКС
03:51 Армия
Видео
Миротворцы РФ провели гуманитарную акцию для детей переселенцев в Нагорном Карабахе
01:23 В стране и мире
США ждут, что арестованные в РФ хакеры из REvil предстанут перед судом
Популярное
Вдова Михаила Зеленского впервые раскрыла детали его смерти
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.