Названы устрашающие последствия отказа от вакцинации детей

Отказ от вакцинации ребенка в будущем может обернуться для него онкологией, бесплодием и ранней смертью. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова.

Так, по словам врача, вакцинировать детей можно и нужно от менингококковой инфекции. Это опасное заболевание, которое начинается с высокой температуры, а когда появляется сыпь, ребенка даже не успевают довезти до стационара, пояснила Добрецова.

Устраивать «ветряночные вечеринки» вместо прививок - плохая идея. Как отметила педиатр, через десяток лет после перенесенного заболевания у ребенка могут начаться проблемы с памятью и движением, поражаются оболочки мозга.

«Вакцина, которая сейчас не входит в календарь прививок - вирус папилломы человека - вызывает рак шейки матки и уносит множество жизней. Когда начинают лечить, женщина полностью лишается всех детородных органов», - добавила Добрецова в беседе с URA.RU.

Она также рассказала, что у не привитых и переболевших краснухой во время беременности женщин дети получают врожденные уродства. Еще одна инфекция, прививка от которой необходима в обязательном порядке - это туберкулез, так как он поражает легкие и почки, ведет к инвалидности, пояснила доктор.

«Это просто преступление - не защитить своего ребенка, когда он еще этого не понимает», - заключила Добрецова.

Ранее эксперт Роспотребнадзора объяснила низким уровнем вакцинации широкое распространение и тяжелое течение COVID-19 среди детей.