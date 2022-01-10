В Роспотребнадзоре объяснили широкое распространение COVID-19 среди детей

В настоящий момент наибольшее распространение COVID-19 наблюдается среди детей. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Это, по словам специалиста, можно объяснить тем, что у детей уровень иммунитета к коронавирусу очень невысокий из-за слабых темпов вакцинации среди данной категории.

«Именно в этих группах, группах невакцинированных мы видим и наибольшее распространение (инфекции - прим. ред.), и наиболее тяжелое течение», - сообщила она в эфире «России 1».

В конце ноября прошлого года Минздрав РФ зарегистрировал детскую вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») для детей от 12 до 17 лет. Необходимость прививать указанную возрастную группу была связана с быстрым распространением штамма «дельта», который вызывает у детей более тяжелое течение COVID-19.