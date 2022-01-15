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Диетолог объяснил, почему нельзя отказываться от еды перед сном

Роман Захаров
03:11 15.01.2022
Специалист Михаил Гинзбург также назвал лучшие продукты для еды в вечернее время.
Диетолог объяснил, почему нельзя отказываться от еды перед сном
© Фото: pexels
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Наверное, каждый из нас слышал мнение, что есть на ночь вредно. В то же время, как говорят врачи, ложиться спать голодным тоже не очень полезно для нашего организма. О том, как найти баланс в еде перед сном, в беседе с радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Так, по словам специалиста, плотный ужин не успеет перевариться до сна, поэтому есть тяжелую пищу вечером не стоит. Однако, если человек уснет совершенно голодным, то с утра он может позволить себе слишком плотный завтрак.

«Такое поведение мало что меняет в его жизни в лучшую сторону. В одном случае он объедается по вечерам, в другом - по утрам. Разницы никакой, кроме того, что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень», - объяснил врач.

Говоря о популярной среди россиян практике отказа от пищи после шести часов вечера, доктор отметил, что такое воздержание может сделать сон беспокойным.

«Желудок не обманешь. Человек не может уснуть голодным. Вернее, может, но это довольно тяжело и неприятно. А главное, среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода», - сообщил он.

В заключение Гинзбург сказал, что лучше всего ложиться спать с ощущением сытости, но предупредил, что выпитая на ночь для этих целей вода - точно не поможет. Из продуктов, которые можно употреблять перед сном, не боясь за свое здоровье, диетолог выделил мюсли и зерновые хлопья без сахара.

«Их надо употреблять с кисломолочными напитками. Ряженка, например, тут подойдет. Этот очень хороший вариант для перекуса перед сном», - поделился знаниями эксперт.

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