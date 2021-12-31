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Лавров заявил о готовности России дать ответ на военные провокации Киева в Донбассе

Роман Захаров
15:27 31.12.2021
Глава МИД России при этом подчеркнул, что Москва продолжит прикладывать все необходимые усилия для решения конфликта на востоке Украине дипломатическими методами.
Лавров заявил о готовности России дать ответ на военные провокации Киева в Донбассе
© Фото: МИД РФ
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Россия даст адекватный ответ Украине на любые вероятные провокации в Донбассе. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты... На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ», - приводит РИА Новости слова Лаврова.

Глава МИД России также подчеркнул, что Москва продолжит прикладывать все необходимые усилия для решения конфликта на востоке Украине дипломатическими методами.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы. При этом он пообещал, что МИД РФ не даст «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях».

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