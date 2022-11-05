Залп из «Шмеля»: кадры боевого применения реактивного огнемета на фронтах спецоперации

Огнеметы применяются по пехоте, легкобронированной технике, а также по различным оборонительным сооружениям.

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Успеть поразить врага и сменить позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Это будни огнеметчиков ВС РФ в зоне спецоперации. Министерство обороны опубликовало кадры их боевой работы. В объективе - бойцы Южного военного округа (ЮВО), вооруженные реактивными пехотными огнеметами «Шмель».

«Противник постоянно подтягивает резервы, мы их перемалываем. Они людей не сохраняют вообще. Мы рубеж держим и потихоньку двигаемся вперед, задача такая. Медленно, но уверенно, чтобы максимально сохранить жизни личного состава», - рассказал военнослужащий ВС РФ.

Российские военнослужащие применяют «Шмели» для поражения укрытых огневых точек противника, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, гарантированного уничтожения живой силы националистов. Огнеметчики наносят удар термобарическими реактивными гранатами по выявленным целям и под прикрытием огня из автоматов перемещаются на новые позиции.

Ранее российский боец с позывным «Танкист» рассказал «Звезде», как работает реактивный пехотный огнемет. Площадь поражения достигает 50 квадратных метров, в здании - до 80 квадратных метров. Боец добавил, что огнеметы применяются по пехоте, легкобронированной технике, а также долговременным огневым точкам, окопам противника, различным оборонительным сооружениям.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов