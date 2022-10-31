Армия «Доты, дзоты, окопы»: боец рассказал, чем хорош реактивный огнемет в зоне СВО Также огнеметы применяются по пехоте, легкобронированной технике. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российский боец с позывным Танкист рассказал «Звезде», как работает реактивный пехотный огнемет. Площадь поражения достигает 50 квадратных метров, в здании - до 80 квадратных метров. «Дальность стрельбы у него прицельная 400, а так 600 метров он летит», - сказал Танкист. Боец добавил, что огнеметы применяются по пехоте, легкобронированной технике, а также долговременным огневым точкам, окопам противника, различным оборонительным сооружениям. Ранее пресс-служба Северного флота опубликовала кадры подготовки призванных из запаса военнослужащих на полигонах в Заполярье. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика