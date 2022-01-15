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Космонавт Артемьев показал заснеженный Сахалин из иллюминатора МКС

Ян Брацкий
05:55 15.01.2022
По его мнению, самый крупный остров России смотрится из космоса особенно эффектно.
© Видео: olegmks, Роскосмос, Instagram © Фото: olegmks, Роскосмос, Instagram
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Космонавт Олег Артемьев показал своим подписчикам в социальных сетях, как выглядит остров Сахалин с околоземной орбиты.

«Начинаем разбирать архивы и пополнять рубрику #ПоЗаявкам. Чаще всего в ваших комментариях встречался Сахалин, поэтому с него и начнем! К тому же из иллюминатора Международной космической станции крупнейший остров России смотрится очень эффектно», - подписал Артемьев свой видеоролик в Instagram.

Подписчики Олега не остались равнодушными и поблагодарили космонавта отметив, что Сахалин из космоса выглядит волшебно.

Ранее стало известно, что другие российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров получили возможность встретить Новый год 15 раз за сутки. Именно столько раз они пересекли часовые пояса, находясь на борту МКС. Перед этим Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с праздником, пожелали им благополучия и новых достижений.

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