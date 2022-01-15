В стране и мире Космонавт Артемьев показал заснеженный Сахалин из иллюминатора МКС Ян Брацкий По его мнению, самый крупный остров России смотрится из космоса особенно эффектно. © Видео: olegmks, Роскосмос, Instagram © Фото: olegmks, Роскосмос, Instagram Читайте нас на: Космонавт Олег Артемьев показал своим подписчикам в социальных сетях, как выглядит остров Сахалин с околоземной орбиты. «Начинаем разбирать архивы и пополнять рубрику #ПоЗаявкам. Чаще всего в ваших комментариях встречался Сахалин, поэтому с него и начнем! К тому же из иллюминатора Международной космической станции крупнейший остров России смотрится очень эффектно», - подписал Артемьев свой видеоролик в Instagram. Подписчики Олега не остались равнодушными и поблагодарили космонавта отметив, что Сахалин из космоса выглядит волшебно. Ранее стало известно, что другие российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров получили возможность встретить Новый год 15 раз за сутки. Именно столько раз они пересекли часовые пояса, находясь на борту МКС. Перед этим Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с праздником, пожелали им благополучия и новых достижений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика