Космонавт Артемьев показал заснеженный Сахалин из иллюминатора МКС
Космонавт Олег Артемьев показал своим подписчикам в социальных сетях, как выглядит остров Сахалин с околоземной орбиты.
«Начинаем разбирать архивы и пополнять рубрику #ПоЗаявкам. Чаще всего в ваших комментариях встречался Сахалин, поэтому с него и начнем! К тому же из иллюминатора Международной космической станции крупнейший остров России смотрится очень эффектно», - подписал Артемьев свой видеоролик в Instagram.
Подписчики Олега не остались равнодушными и поблагодарили космонавта отметив, что Сахалин из космоса выглядит волшебно.
Ранее стало известно, что другие российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров получили возможность встретить Новый год 15 раз за сутки. Именно столько раз они пересекли часовые пояса, находясь на борту МКС. Перед этим Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с праздником, пожелали им благополучия и новых достижений.