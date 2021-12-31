Космонавты поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта МКС

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым Годом. В торжественном обращении они пожелали гражданам здоровья, благополучия и новых достижений, а также рассказали, как пройдут торжества на борту Международной космической станции.

«Друзья! Вас приветствуют космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта МКС. Идут последние мгновения уходящего 2021 года. Нас на МКС и вас на Земле снова объединяет волшебное ощущение новогоднего праздника. У многих он вот-вот начнется и за новогодним столом соберутся все близкие, родные и друзья. Мы с нашими коллегами астронавтами тоже совсем скоро соберемся у импровизированного новогоднего стола», - начал обращение Шкаплеров.

Дубров продолжил. Он рассказал, что стол на МКС будет «по-настоящему новогодний, но только без шампанского».

«Да, на станции "сухой закон". Зато остальные условия, включая меню, у нас максимально приближены к земным, что особенно приятно в такой праздник», - объяснил он.

Антон Шкаплеров, в свою очередь, пожелал, чтобы вы все успели погрузиться «в это волшебное предновогоднее настроение и сказали теплые слова поздравления тем, кто их ждет».

«Ну а мы желаем вам в новом, 2022 году, здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы. С Новым годом!», - заключил Дубров.

Ранее сообщалось, что в рамках всероссийской акции Росгвардии «Дед мороз специального назначения» водолазы ведомственного северобайкальского морского учебного отряда в экстремальных зимних условиях со дна озера Байкал поздравили россиян с наступающим Новым годом. Во время тактико-специального занятия боевые пловцы Росгвардии погрузились в холодную воду самого глубокого озера в мире, под водой нарядили новогоднюю елку и с помощью специальной связи передали новогоднее поздравление россиянам.