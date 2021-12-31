Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Космонавты поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта МКС

Роман Захаров
00:01 31.12.2021
Антон Шкаплеров и Петр Дубров оставили гражданам теплые пожелания и рассказали, как будет выглядеть новогодний стол на Международной космической станции.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым Годом. В торжественном обращении они пожелали гражданам здоровья, благополучия и новых достижений, а также рассказали, как пройдут торжества на борту Международной космической станции.

«Друзья! Вас приветствуют космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта МКС. Идут последние мгновения уходящего 2021 года. Нас на МКС и вас на Земле снова объединяет волшебное ощущение новогоднего праздника. У многих он вот-вот начнется и за новогодним столом соберутся все близкие, родные и друзья. Мы с нашими коллегами астронавтами тоже совсем скоро соберемся у импровизированного новогоднего стола», - начал обращение Шкаплеров.

Дубров продолжил. Он рассказал, что стол на МКС будет «по-настоящему новогодний, но только без шампанского».

«Да, на станции "сухой закон". Зато остальные условия, включая меню, у нас максимально приближены к земным, что особенно приятно в такой праздник», - объяснил он.

Антон Шкаплеров, в свою очередь, пожелал, чтобы вы все успели погрузиться «в это волшебное предновогоднее настроение и сказали теплые слова поздравления тем, кто их ждет».

«Ну а мы желаем вам в новом, 2022 году, здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы. С Новым годом!», - заключил Дубров.

Ранее сообщалось, что в рамках всероссийской акции Росгвардии «Дед мороз специального назначения» водолазы ведомственного северобайкальского морского учебного отряда в экстремальных зимних условиях со дна озера Байкал поздравили россиян с наступающим Новым годом. Во время тактико-специального занятия боевые пловцы Росгвардии погрузились в холодную воду самого глубокого озера в мире, под водой нарядили новогоднюю елку и с помощью специальной связи передали новогоднее поздравление россиянам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:01 В стране и мире
Видео
Космонавты поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта МКС
23:27 В стране и мире
Минтруд разработал законопроект, расширяющий возможности людей с инвалидностью
17:12 В стране и мире
Путин подписал закон, позволяющий подавать иск в суд в электронном виде
20:50 В стране и мире
Путин подписал закон об отмене техосмотра для личных автомобилей
20:25 В стране и мире
В кабмине назвали важнейшие мероприятия по снижению смертности от COVID-19
Популярное
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
СМИ сообщили о выдворении из страны задержанного ранее бойца ММА Чоршанбиева
Бывший переводчик американских военных раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна
Диетолог рассказала, чем опасно закусывать алкоголь
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.