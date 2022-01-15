СМИ: энергетические компании заявили Госдепу об отсутствии альтернатив российскому газу

Ряд энергетических компаний поставили в известность Госдепартамент США, что в случае срыва поставок газа из России какой-либо альтернативы для нормальной работы энергосферы - нет. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

По словам собеседников агентства, американское руководство провело переговоры с некоторыми международными энергетическими корпорациями по ситуации с импортом природного газа в Европу в случае, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки». В ходе мероприятия властям США напомнили, что мировые поставки газа ограничены, и для замены российского газа отсутствует нужное количество запасов топлива.

Ранее украинский политолог Кирилл Молчанов рассказал, почему Европе и Украине выгоден запуск российского газопровода «Северный поток - 2». По словам эксперта, несмотря на критику властей Германии и Франции в адрес газовой магистрали, там «спят и видят» скорейший ее ввод в строй. Политолог обусловил это понижением биржевой цены на газ, отметив, что «как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадет, потому что газа будет больше продаваться».