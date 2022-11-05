Бывший советник главы Пентагона заявил, что Байден может отправить войска на Украину

Дуглас Макгрегор считает, что американский лидер может принять подобное решение без одобрения Конгресса, поскольку на то есть юридические основания в законодательной системе США.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может отправить американские войска на Украину. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет», - сказал он в интервью YouTube-каналу «Judging Freedom».

Макгрегор считает, что американский лидер может принять подобное решение без одобрения Конгресса, поскольку на то есть юридические основания в законодательной системе США.

«Стоит признать, что со времен Франклина Рузвельта мы живем в стране с президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединенных Штатов», - добавил экс-советник.

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты выделяют киевским властям около двух с половиной миллионов долларов в час. Как отметил Келлог, необходимо объяснить гражданам США, почему Украине оказывается такая помощь, должны ли Штаты присутствовать в данном конфликте и какой исход желают увидеть американские власти.