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Бывший советник главы Пентагона заявил, что Байден может отправить войска на Украину

Максим Крюков
05:42 05.11.2022
Дуглас Макгрегор считает, что американский лидер может принять подобное решение без одобрения Конгресса, поскольку на то есть юридические основания в законодательной системе США.
Бывший советник главы Пентагона заявил, что Байден может отправить войска на Украину
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может отправить американские войска на Украину. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет», - сказал он в интервью YouTube-каналу «Judging Freedom».

Макгрегор считает, что американский лидер может принять подобное решение без одобрения Конгресса, поскольку на то есть юридические основания в законодательной системе США.

«Стоит признать, что со времен Франклина Рузвельта мы живем в стране с президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединенных Штатов», - добавил экс-советник.

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты выделяют киевским властям около двух с половиной миллионов долларов в час. Как отметил Келлог, необходимо объяснить гражданам США, почему Украине оказывается такая помощь, должны ли Штаты присутствовать в данном конфликте и какой исход желают увидеть американские власти.

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