Огонь на 3500 «квадратов»: кадры мощного пожара в кафе в Костроме

О том, есть ли пострадавшие и что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

© Видео: ГУ МЧС России по Костромской области © Фото: ГУ МЧС России по Костромской области

Главное управление МЧС России по Костромской области опубликовало видео из Костромы, где произошел сильный пожар в здании ресторанного комплекса. На кадрах видны пламя и дым, которые окутали крышу сооружения, а также сотрудники экстренных служб, ликвидирующие очаг возгорания.

О том, есть ли пострадавшие и что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

Напомним, в Костроме загорелось заведение общепита «Полигон». По данным МЧС, площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания было эвакуировано более двухсот человек.