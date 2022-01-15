Названы способы уменьшить число звонков от мошенников

Многие люди в последнее время часто сталкиваются с одним очень неприятным явлением - звонками на мобильные телефоны, поступающими от мошенников или поставщиков рекламных услуг. Однако, некоторым подобные звонки поступают чаще, чем другим. О том, почему так происходит и как не привлекать к себе внимание злоумышленников, в беседе с радио Sputnik рассказал профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.

В первую очередь, по словам специалиста, нежелательные звонки поступают тем гражданам, чьи номера телефонов оказались в плохо защищенных или открытых базах данных.

«Если человеку часто звонят с рекламой или навязчивыми предложениями, это значит, что он не аккуратен со своими персональными данными», - считает Вехов.

В связи с этим, не нужно без крайней необходимости делиться своей настоящей персональной информацией с сотрудниками различных компаний. Например, когда вы оформляете дисконтную карту в супермаркете. Эксперт отметил, что в таких случаях лучше оставлять ненастоящие данные о себе и своем дне рождения.

«А те, кто вводит реальные данные и реальный номер телефона, чаще подвержены мошенническим действиям и различной навязчивой рекламе», - объяснил он.

Также не нужно публиковать свои данные в соцсетях, даже в закрытых группах. Кроме того, необходимо лучше защищать от злоумышленников логины и пароли, которые позволяют входить в ваши личные кабинеты или аккаунты на разных интернет-ресурсах.

«Если вы работаете в браузере, то при выходе из личного кабинета нужно стирать пароль. Либо при входе не ставить галочку "запомнить" и не сохранять ни логин, ни пароль. Также стоит очищать журнал браузера. Да, это неудобно, но зато это в какой-то степени спасает вас от мошенников», - дал совет Виталий Вехов.

В заключение он сообщил, что полезную информацию о том, как защитить данные своей банковской или сим-карты, можно узнать из договоров к таким продуктам.

Ранее совет о том, как вести себя при разговоре с мошенниками, россиянам дал прокурор Московской области Сергей Забатурин.