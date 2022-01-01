СМИ сообщили об обстреле военной базы США в Сирии

В эту пятницу, 31 числа, на юге провинции Хасака в Сирии обстреляли военный объект США Взрывы прозвучали на базе , находящейся в городе Аль-Шаддади, как сообщает RT Arabic со ссылкой на главное сирийское управление радио и телевидения.

По данным СМИ, на базе была повышена боеготовность. Ни одна группировка на данный момент не взяла на себя ответственность за минометный обстрел. Официального ответа со стороны США в данный момент также не поступало. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее, 11 декабря, четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате минометного обстрела, совершенного боевиками из района Сфухон по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус.