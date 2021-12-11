Четверо сирийских военных получили ранения в результате минометного обстрела боевиков

Четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате минометного обстрела, совершенного боевиками из района Сфухон по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки было произведено восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В провинции Алеппо зафиксировано шесть обстрелов, в Идлибе - два обстрела.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Каракозак и обратно, Аджами-Мембидж и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Камишлия - Айн-Дивар обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов