Более 14 тысяч жителей Ставрополья остались без электричества из-за урагана

Более 14 тысяч жителей Ставропольского края остались без света после того, как на регион обрушился мощный ураган. Об этом информирует пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

«Без электричества остаются четыре населенных пункта - город Ставрополь, город Михайловск, село Тугулук, поселок Верхняя Кугульта. Это четыре тысячи 139 домовладений с индивидуальным отоплением (которое не работает без электричества - прим. ред.) с населением 14 тысяч 405 человек», - приводит «Интерфакс» сообщение от спасателей.

В Ставропольском крае в настоящее время объявлено штормовое предупреждение. Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра в регионе в четверг, 13 января, был введен режим повышенной готовности.

В течение пятницы, 14 января, порывы ветра на Ставрополье достигали 30 метров в секунду. Стихия валила деревья и рекламные конструкции, были сорваны крыши нескольких жилых домов и оборваны провода. Ситуация осложняется снегопадом, туманом и резким понижением температуры.

В настоящий момент известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. Кадры последствий ураганного ветра местные жители разместили в социальных сетях.