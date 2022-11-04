Комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции России по борьбе с героизацией нацизма

За него проголосовали 106 стран.

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Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. За него проголосовали 106 стран. Против выступила 51 страна, среди которых есть США, Украина и Великобритания. Еще 15 воздержались.

Резолюция принимается Генассамблеей ООН ежегодно. Она рекомендует странам принять конкретные меры, чтобы предотвратить пересмотр истории Второй мировой войны.

В документе осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Резолюция призывает ликвидировать все формы расовой дискриминации.

Напомним, недавно посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что США в маниакальном стремлении очернить и отменить Россию готовы прославлять нацизм.