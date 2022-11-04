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Пока люди спали: кадры последствий обстрела украинскими боевиками жилого дома в Макеевке

20:45 04.11.2022
Артиллерия противника ударила по этому дому три раза.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Два человека погибли в результате обстрела украинских националистов поселка Владимировка под Донецком. Еще один мирный житель был ранен. Массированному удару подверглась Горловка. Противник выпустил по городу тридцать ракет из «Градов». А в Макеевке обстрел начался, когда люди еще спали.

Один из боеприпасов угодил в жилой дом. Есть жертвы. Артиллерия украинских националистов ударила по этому жилому дому три раза. Здесь была воронка, сейчас ее присыпали, чтобы военные бригады могли проехать и начать свои работы. Вот лежит перекрытие между третьим и четвертым этажом. Чуть выше квартира, в которой находились жена и муж. Жена погибла, муж тяжело ранен.

Это воронка от одного из трех ударов украинской артиллерии. Снаряд пришелся прямо по фундаменту дома. Как видно, пошла трещина, дом в аварийном состоянии

Поднимаюсь с третьего на четвертый этаж, уже здесь видно, что все в руинах, лежат личные вещи, побито стекло, которое выбило сильным ударом, а квартира в руинах. Именно здесь и погибла женщина, и тяжело был ранен ее муж.

Приближаюсь на максимально безопасное расстояние, на сколько это возможно, чтобы посмотреть, как сильно повреждена квартира. Этаж может прямо сейчас разрушиться, поэтому я не захожу дальше. Уже отсюда видно, что уничтожена часть дома, которая больше не подлежит восстановлению.

Во вторник, 1 ноября, украинские националисты обстреляли Петровский район Донецка. Один из снарядов попал в здание детского сада, расположенного на улице Красногоровской.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Алексей Огренич, Николай Баранов

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