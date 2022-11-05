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Tagesschau: 200 тысяч человек бастуют на промпредприятиях в Германии

Максим Крюков
03:16 05.11.2022
По данным портала, протестующие выступают с требованием увеличить им заработную плату на 8%.
Tagesschau: 200 тысяч человек бастуют на промпредприятиях в Германии
© Фото: РИА Новости
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В забастовках на предприятиях металлургической и электротехнической промышленности Германии в течение первой недели протеста приняли участие около двухсот тысяч рабочих. Об этом сообщает немецкий портал Tagesschau, ссылаясь на лидера промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана.

«В течение первой недели забастовок на предприятиях металлургической и электротехнической промышленности ФРГ прекратили работу более 200 тыс. человек», - говорится в публикации.

Отмечается, что протестующие выступают с требованием увеличить им заработную плату на 8%.

Также из материала следует, что в пятницу, 4 ноября, временно прекратили работу около 83 000 участников из примерно четырехсот компаний. Так, пострадали завод BMW в Лейпциге, Ford в Кельне, поставщик автомобилей Bosch в Бамберге и главный завод Porsche в Штутгарте-Цуффенхаузене.

Ранее во Франции «Марш против дороговизны жизни» собрал 140 тысяч протестующих. Несогласие с ростом цен на топливо и продукты, несогласие с повышением пенсионного возраста, а также требования повысить зарплаты и социальные выплаты стали основными требованиями участников забастовок. Вместе с тем они требуют заморозить цены на электроэнергию, ввести налог на сверхприбыль и инвестировать в экологические проекты.

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